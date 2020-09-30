«Пикантно и органично»: Алеся Кафельникова в мини-юбке сделала модный лифтолук

Дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова — Алеся Кафельникова — продолжает радовать поклонников фотографиями из Парижа. Девушка опубликовала свежий снимок в Stories личного профиля.

Алеся надела черную водолазку и джинсовую мини-юбку под кожаный удлиненный пиджак и сфотографировалась в лифте. Отметим, что модель не забывает про собственную безопасность и не покидает личные апартаменты без маски.

В последнее время девушка бизнесмена Георгия Петришина находится во Франции. На днях у нее состоялся показ коллекции известного бренда нижнего белья. Однако Кафельникова доказывает, что умеет составлять модный образ и без помощи профессионалов.

Специально для Teleprogramma.pro фэшн-стилист Ольга Трофимова рассказала, почему лифтолук Алеси является беспроигрышным вариантом молодежного гардероба.

«Отличный пример того, как простые и трендовые вещи подружились в одном образе. Асимметричная юбка из голубого денима с имитацией на запах плюс брутальный модный ремень и мы получаем ультрамодный молодежный лук», — рассказала стилист-имиджмейкер.

По словам Трофимовой, кожаный пиджак и кожаная сумка — кросбоди на цепочке стали акцентными элементами образа знаменитости.

«Пикантно и органично вписалась базовая черная водолазка, которая имеется практически у каждой молодой девушки» , — отметила имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.