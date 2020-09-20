Бывший жених Светланы Ходченковой закрутил роман с Алесей Кафельниковой

Георгий Петришин несколько раз делал предложение руки и сердца актрисе, но свадьба так и не состоялась.

Несколько лет назад Георгий Петришин сделал предложение Светлане Ходченковой прямо на сцене театра. Это была не единственная попытка привести блондинку в ЗАГС, но свадьбы так и не случилось. Петришин прогорел на измене. Кстати, он оказался тем еще ловеласом – Виктория Дайнеко, Анфиса Чехова, Рита Дакота и другие популярные девушки в свое время не устояли перед шармом голубоглазого брюнета. Теперь же 34-летней Георгий решил покорить наследницу титулованного теннисиста – Алесю Кафельникову.

Как сообщает «Экспресс-газета», модель только недавно рассталась с бизнесменом Владимиром Новицким. Их роман просуществовал полгода. Долго Кафельникова не грустила и начала встречаться с Петришиным.

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21-летняя дочь Евгения Кафельникова связала свою жизнь не со спортом. Девушка зарабатывает на жизнь модельным бизнесом. Недавно девушка увлеклась музыкой и выпустила совместный альбом с рэпером Luxor.