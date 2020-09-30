Яблоко от яблони: Топурия в свободном платье и сандалиях предстала с моложавой мамой и дочкой

Кети Топурия много раз в различных интервью благодарила свою маму Наталью Топурию за свое счастливое настоящее.

Дело в том, что именно она отдала свою дочь в музыкальную школу и тщательно следила за ее образованием. А когда певица родила в 2015-м году дочь Оливию, отказалась от своей профессии инженера-химика и полностью посвятила себя воспитанию внучки. В то время Кети разрывалась между двух стран – Россией и Америкой из-за своего мужа Льва Гейхмана. Мужчина вел бизнес в Штатах и не желал бросать карьеру на взлете, Топурия – тоже. Не удивительно, что дочь артистки была практически полностью на попечении родительницы звезды.

И ее внучка, и дочь прекрасно осознают роль бабушки и матери в их семье. Накануне в день рождения Натальи пятилетняя Оливия обратилась к ней на коротком видео в Сети. Девочка прочитала трогательное стихотворение про свою родственницу, пожелав ей счастья.

Кети в этот праздничный день обнародовала фото с мамой и наследницей, представ в свободном платье, скрывающим фигуру, и сандалиях. Многие фолловеры, увидев этот кадр, были удивлены, насколько родственники похожи друг на друга, а также моложавому виду родительницы артистки.