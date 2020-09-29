«Постоянно случались истерики»: экс-жена Кержакова заговорила о браке с футболистом

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова были женаты около трех лет. Скандальный и долгий развод происходил на глазах у всей страны. Футболист обвинял бывшую возлюбленную в употреблении наркотиков и проблемах с психикой. Милана рассказывала о страданиях, которые терпела в отношениях: супруг якобы избивал девушку и множество раз изменял ей.
После развода бывшая возлюбленная футболиста решилась раскрыть детали конфликтов в семье в откровенной книге «Убей в себе жертву». Милана подробно описала все, что происходило в ее браке: постоянные измены мужа и состояние безысходности, в котором она пребывала все эти годы.
Как призналась Тюльпанова, она все прощала избраннику, потому что не представляла без него своей жизни и отчаянно любила футболиста. Александр же неоднократно наносил тяжелые травмы супруге, обвинял ее в недоверии и повышал голос на Милану.
О первой измене жена Кержакова узнала от журналистов спустя три месяца после свадьбы. Девушке позвонили и спросили, как она относится к тому, что ее супруг проводит время с какой-то девушкой в ресторане. Шокированная Тюльпанова позвонила любимому и услышала агрессивное обвинение в недоверии.
Когда Милана родила мужу сына, девушка впала в послеродовую депрессию. Александр воспользовался ситуацией, и начал собирать компромат на супругу:
«Я проводила дни, закрывшись в комнате. Со мной постоянно случались истерики, которые Саша зачем-то снимал на телефон. Тогда я не понимала, для чего он это делает, да и мне было все равно. Я полностью ушла в себя», — пишет в своей книге Тюльпанова. Милана честно рассказала, что принимала антидепрессанты вместе с алкоголем, тем самым обеспечив мужа весомыми доводами не в ее пользу.