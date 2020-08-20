«Я меняю внешность, город, сферу деятельности»: Тюльпанова сообщила о переменах в жизни

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова, Милана Тюльпанова, в Instagram порадовала подписчиков откровенным снимком. На фотографии она обнажена по пояс. Девушка сообщила о кардинальных переменах в своей жизни. По ее словам, она «обнулилась во всех смыслах».

«Я меняю внешность, город, сферу деятельности, окружение — я меняю все. И мне сейчас так невероятно радостно и легко на душе от собственных ощущений. Я знаю, очень хорошо знаю, осознаю свои минусы. Я знаю, с чем мне предстоит работать на пути к тому, чтобы достичь своего идеала». Милана Тюльпанова

При этом Тюльпанова отметила, что не перестанет помогать девушкам, подвергшимся домашнему насилию. В будущем подписчики увидят ее в новой ипостаси. Пока она хранит секрет, чем собирается заняться. Впереди, как она отметила, у нее новый интересный жизненный этап.

Напомним, что Милана Тюльпанова и Александр Кержаков сыграли свадьбу в 2015 году. Через два года на свет появился их сын Артемий. Вскоре отношения в паре начали портиться. Кержаков, к примеру, долгое время не отдавал Тюльпановой ребенка. Сейчас мальчик живет с матерью. Кержакова суд обязал платить алименты.