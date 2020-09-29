«Это невозможно!»: жених погибшей Софии Конкиной опроверг версию алкогольного опьянения

Дочь народного артиста России Владимира Конкина 32-летняя София погибла 22 сентября в бассейне фитнес-клуба на Красной Пресне. Во время заплыва в бассейне девушке стало плохо. Конкина не звала на помощь, и спустя минуту, ее тело на дне неглубокого бассейна заметили другие посетители клуба. Софию увезли на скорой, по прошествии суток ее сердце остановилось. Как это могло произойти пока остается загадкой. По словам жениха Конкиной Михаила, София плавала профессионально.

В минувший понедельник, 29 сентября, возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, в случившемся виновато руководство фитнес-клуба. В ответ на обвинения, работники бассейна сказали, что в день трагедии дочь актера якобы пришла в спортклуб в состоянии алкогольного опьянения.

Жених Софии категорически отказывается принять эту версию. По его мнению, такое просто не могло произойти:

«Она могла выпить, как все обычные люди. Например в выходные дни. Но перед походом в спортзал!? Это просто невозможно! А плавала она просто профессионально. У нее и дочка в бассейн ходила», — возмущается Михаил.

София Конкина не успела познакомить возлюбленного с отцом. За две недели до трагедии дочь Владимира Конкина переехала к жениху. По словам подруги Софии Ольги, Михаил проводил много времени с 11-летней дочерью погибшей:

«Они много гуляли втроем», — поделилась Ольга с журналистами kp.ru.

Софии было всего 32 года. Конкина после развода с первым мужем одна воспитывала дочь. Теперь 11-летняя внучка звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» осталась без матери.