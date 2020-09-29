«Я не потерплю рядом слабого человека»: Дубцова объяснила, почему ее сердце до сих пор свободно

Ирина Дубцова, финалистка шоу «Фабрика звезд – 4», побывала в гостях у певицы Валерии, став гостьей ее YouTube-проекта «Почему я?». В ходе интервью подруги затронули тему личной жизни. Оказалось, что сердце красавицы брюнетки сейчас свободно, и на него нет претендентов. И в этом 38-летняя Дубцова винит заблуждение, которое формируется у окружающих о ее персоне.

«Проблема такая, что про меня так думают. Мы обсуждали это, и я аж психовала. Мне перечисляют: «Вот ты так выглядишь, там-то живешь, машина у тебя такая». Возникает сразу первая мысль: «Есть мужик». А мужика нет!» — разводит руками звезда.

Валерия попыталась переубедить собеседницу, отметив, что дело не в антураже и не в машине: «Дело в тебе, в твоей энергии. Ты сильная». На что Дубцова пояснила, какой именно человек может занять вакантное место в ее сердце:

«Я хочу, чтобы у меня рядом был друг. Человек, который даст совет, который поможет. Мужчина в любом случае должен быть сильнее. Я не потерплю рядом с собой слабого человека. Я просто не смогу. Не потому что он слабый и мне не нужен. Просто эмоционально и психологически не смогу», — пояснила девушка.

Напомним, что Ирина Дубцова была замужем за солистом группы Plazma Романом Черницыным. Но их союз оказался недолговечным. И даже общий сын Артем, которому уже 14 лет, не смог изменить ситуацию в семье. К слову, с отцом своего ребенка певица поддерживает теплые дружеские отношения до сих пор.