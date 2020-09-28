«Что переживать-то?»: Чехова спокойно отнеслась к ограничениям из-за коронавируса

Редакция портала Teleprogramma.pro поинтересовалась у Анфисы Чеховой, что телеведущая думает о возможности второй волны коронавируса. Знаменитость призналась, что не очень сильно интересуется карантинными ограничениями:

«О том, что вторая волна будет в сентябре-октябре говорили еще весной, когда мы переживали первую волну. Как это можно было предсказать я не очень пока понимаю, и, честно говоря, об этом даже не думала».

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Ведущая добавила, что еще только вернулась из отпуска за рубежом. Кстати, по мнению знаменитости, самое неприятное коронавирусное ограничение — это закрытые границы.

«Во время первой волны я сидела дома, когда было негде работать. Когда работа была, я выезжала из дома. Меня она не коснулась, потому что я не переживаю по этому поводу. Единственное, что неприятно, это то, что нельзя выезжать из страны. Я бы с удовольствием лучше путешествовала. Это для меня самое сложное. Все остальное мне как-то без разницы».

Анфиса Чехова в целом настроена позитивно. Телезвезда уверена: некоторые вещи нам неподвластны, поэтому и переживать о них не стоит.