«Что переживать-то?»: Чехова спокойно отнеслась к ограничениям из-за коронавируса

Редакция портала Teleprogramma.pro поинтересовалась у Анфисы Чеховой, что телеведущая думает о возможности второй волны коронавируса. Знаменитость призналась, что не очень сильно интересуется карантинными ограничениями:
«О том, что вторая волна будет в сентябре-октябре говорили еще весной, когда мы переживали первую волну. Как это можно было предсказать я не очень пока понимаю, и, честно говоря, об этом даже не думала».
Ведущая добавила, что еще только вернулась из отпуска за рубежом. Кстати, по мнению знаменитости, самое неприятное коронавирусное ограничение — это закрытые границы.
«Во время первой волны я сидела дома, когда было негде работать. Когда работа была, я выезжала из дома. Меня она не коснулась, потому что я не переживаю по этому поводу. Единственное, что неприятно, это то, что нельзя выезжать из страны. Я бы с удовольствием лучше путешествовала. Это для меня самое сложное. Все остальное мне как-то без разницы».
Анфиса Чехова в целом настроена позитивно. Телезвезда уверена: некоторые вещи нам неподвластны, поэтому и переживать о них не стоит.
«Я вообще в принципе сильно из-за будущего не переживаю. Если чего-то нельзя избежать, то оно неизбежно настанет. Если можно избежать, значит, избежим. Что переживать-то?», — говорит ведущая.