Адвокат Жорин объяснил, почему Алибасов и Федосеева-Шукшина передумали разводиться

Звездный адвокат Сергей Жорин поделился, что его клиент Бари Алибасов смог сохранить свою семью с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Супругам помогла личная встреча, поговорив с глазу на глаз, они подписали отказ от иска, который уже завтра представят в суде.

«Как это ни странно, неустранимые противоречия устранились, и они решили продолжать совместную жизнь в браке», — говорит Жорин. View this post on Instagram A post shared by Бари Алибасов + группа «На-На» (@alibasov_nana) on Sep 4, 2020 at 11:54am PDT

По словам юриста, спорная квартира, из-за которой начался скандал, останется в собственности семьи. Но выносить сор из избы пара не будет, а постарается решить все в частном порядке.

«Думаю, что Лидия Николаевна и Бари Каримович совместно еще раз обсудят эту ситуацию, примут какое-то решение», — предположил в беседе с 5-tv.ru Сергей Жорин.

Что касается наследников пары, то они остались не в восторге о примирения. Сын продюсера хоть и критически настроен к такому повороту событий, но перечь отцу не стал.

Что касается дочери Федосеевой-Шукшиной, Ольги, что она пока не выступила с комментариями.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина предложила Бари Алибасову поженить своих детей. Она считает, что это позволит не только укрепить их семью, но и исчерпать вопрос по поводу квартиры, судьба которой до сих пор не решена, пишет сайт OA.