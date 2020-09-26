«Преступление против любви»: Лидия Федосеева-Шукшина не может простить предательство мужа

Недавно артистке Федосеевой-Шукшиной исполнилось 82 года года. Однако, по словам самой Лидии Николаевны, обманувший ее муж до сих пор не поздравил актрису, пишет СтарХит.

Отметим, что жена продюсера Бари Алибасова была шокирована предательством мужа. Артист переписал квартиру Федосеевой-Шукшиной на своего водителя Сергея Моцаря.

«В моральных, этических категориях он совершил преступление против любви — я его люблю до сих пор еще. Против нашей многолетней дружбы. Против доверия. Закон жизни суров — то, что ты делаешь в отношении других людей, вернется к тебе. И очень скоро», — будто предупредила Алибасова Федосеева-Шукшина.

Напомним, что на последнем заседании суда актриса появилась с адвокатом и дочерью Ольгой. Со стороны Алибасова и Моцаря были только их представители. Они показали видеозапись процедуры подписания договора дарения квартиры между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной. Но из-за технических неполадок запись не смогли просмотреть. Также ранее стало известно, что Лидия Николаевна после инцидента проживает в квартире дочери.