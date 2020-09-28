«Поставили на пол»: Кудрявцева похвасталась изысканным подарком от Пугачевой за 270 тысяч

Лера Кудрявцева в свои 49 лет успела трижды выйти замуж. Первым ее супругом был барабанщик «Ласкового мая» Сергей Ленюк. Из обычной фанатки она неожиданно для всех перешла в статус возлюбленной, а потом и законной супруги, об этом мы писали ранее.

Затем случился очередной неудачный брак с бывшим уголовником Андреем Морозовым, который успел отсидеть до свадьбы с ведущей 17 лет за изнасилование и мошенничество. И только в третьих отношениях с хоккеистом Игорем Макаровым она нашла настоящее счастье и покой.

На свадьбе у них гуляли гости уровня Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Примадонна, к слову, не поскупилась на подарок, купив молодоженам подсвечник Baccarat. По словам Ксении Собчак, стоит он около 3 тысяч евро или в пересчете на отечественную валюту — 275 тысяч рублей.

«Подсвечник поставили на пол», – стыдливо сказала Лера на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

По мнению жены Константина Богомолова, это единственный приличный подарок, который она заметила в доме телеведущей.