«Он влюбился»: Кудрявцева рассказала, как из фанатки «Ласкового мая» стала женой музыканта

49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева трижды была замужем. И, пожалуй, самым обсуждаемым ее избранником был Сергей Ленюк, барабанщик группы «Ласковый май» в пору ее небывалой славы. Они поженились в 1990-м и в том же году у них родился сын Жан, а уже через три года они расстались.

На момент их встречи Лере было 17 лет, ее избранник — на 4 года старше. Как рассказала Лера на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», парень влюбился в нее практически сразу. Встречу музыкантов и их фанаток устроил директор «Ласкового мая» Александр Букреев, который был знаком с подругой Кудрявцевой. После концерта в ее родном Усть-Каменогорске вся компания отправилась гулять и познакомилась ближе. Сердце Ленюка после общения с блондинкой уже не могло биться спокойно.

«Он влюбился. Тогда не было ни мобильных телефонов, ни пейджеров. Мы созванивались по домашнему стационарному телефону. И он прилетал ко мне в Усть-Каменогорск», — рассказала блондинка.

В 18 лет она поняла, что беременна. Сергей поступил как настоящий мужчина, забрав ее к себе в Москву и узаконив отношения. Против этого союза категорически была против мама ведущей, которая считала, что ей еще рано обзаводиться семьей и ребенком. Но Лера была искренне влюблена и не хотела никого слушать. Кроме того, за рождение наследника в столь юном возрасте сыграл и другой фактор: ведущая страдала хроническим пиелонефритом. И, по ее словам, другого шанса родить малыша у нее могло и не быть.

Известию о беременности, уверяет Лера, Ленюк очень обрадовался. Их свадьба состоялась в Сергиевом Пасаде, на родине первого мужа ведущей. Торжество провели в столовой с небольшим количеством гостей.

Свою жизнь с музыкантом звезда не считает безоблачной. По ее рассказу, она долго мирилась с изменами супруга, но, в конце концов, ее терпение лопнуло.