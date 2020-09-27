«Сцены из супружеской жизни»: Кончаловский заговорил о кризисе в семье и показал заплаканную Высоцкую

Режиссер вышел к широкой публике со знаменитой постановкой по пьесе Ингмара Бергмана.

Андрей Кончаловский сделал в личном блоге важное для своих почитателей объявление.

«После долгого перерыва возобновляются показы спектакля «Сцены из супружеской жизни» в МХАТ им. М. Горького», — написал он.

И сообщил, что Александра Домогарова в постановке сменит Гоша Куценко. Также в спектакле задействована его любимая муза и жена Юлия Высоцкая. Им двоим предстоит держать внимание всего зала, поскольку постановка имеет камерный характер.

Кончаловский адаптировал пьесу Ингмара Бергмана к российским реалиям 90-х годов, когда начали рушиться семейные устои и открыто заговорили о кризисе внутри «ячеек общества». Премьера состоится 2 октября. На обнародованной афише спектакля Высоцкая выглядит расстроенной и заплаканной.

Отметим, что в семье самого 83-летнего Андрея Кончаловского царит мир и покой. Со своей 47-летней женой режиссер живет уже 24 года, несмотря на значительную разницу в возрасте. Справляться с недомолвками и кризисом в браке им удается с легкостью. Пара не скрывает, что во многом – это заслуга театрального деятеля, который придерживается простого, но эффективного правила: «Прощай быстро, целуй медленно».

«Важно научиться понимать друг друга, дарить близкому человеку радость и получать радость от общения. Это непросто!» — отметил режиссер, поделившись советом, как пережить возможный кризис в отношениях.

Юлия же старается вносить в их отношения тепло, действуя старыми проверенными способами – создавая уют в доме и радуя супруга разнообразными вкусными блюдами. Блондинка при этом не раз признавалась — она ест все то, что показывает в своих кулинарных теле- и интернет-проектах по минимуму. В основном, этими блюдами лакомятся ее близкие и съемочный коллектив.