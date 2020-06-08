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«Целуйте медленно»: Кончаловский раскрыл секрет теплых отношений с Высоцкой

Пара счастлива вместе уже 24 года.

«Целуйте медленно»: Кончаловский раскрыл секрет теплых отношений с Высоцкой
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото Global look press.

Когда у Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой завязались отношения, многие не верили, что это надолго. Шутка ли — разница в возрасте супругов составляет 36 лет. Однако по прошествии многих лет пара доказала, что этот союз — прочнее камня.

Сейчас актрисе 46 лет, режиссеру — 82, и между ними до сих пор есть искра, которую видно невооруженным взглядом. Во многом тепло в их браке сохраняется благодаря мудрости Андрея Кончаловского, умеющего понять супругу и правильно отреагировать на житейские трудности.

В личном блоге кинодеятель поделился своей философией, которая может стать спасительной для многих пар в период пандемии и самоизоляции. Ведь не секрет, что в это непростое время некоторые самые прочные союзы неожиданно дали трещину.

«В этой ситуации важно научиться понимать друг друга, дарить близкому человеку радость и получать радость от общения. Это непросто. Но есть короткое правило, которое может помочь: прощайте быстро, целуйте медленно», — посоветовал Андрей Кончаловский.

Отметим, что Юлия Высоцкая тоже отличается женской мудростью и пониманием. Как истинная хранительница очага, она частенько балует своего супруга блюдами собственного приготовления. При этом звезда сохраняет отличную форму. Однажды она призналась, что все свои кулинарные изыски она лишь пробует.

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