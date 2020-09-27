«Я не твоя дочь, ты монстр»: наследница Успенской сорвалась на королеву шансона из-за ее фото в Сети

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина никак не могут наладить отношения. Несколько месяцев 30-летняя девушка давала скандальные интервью различным изданиями о тяжелых отношениях со своей знаменитой матерью.

Она обвиняла ее в жестокости, которая заключалась и в психологическом, и в физическом воздействии. Королева шансона на это заявила, что ее наследница находится в невменяемом состоянии и отправила ее в Америку. При этом 66-летняя артистка заверила, что будет рада их примирению и возвращению дочери в нормальное состояние.

Пытаясь в очередной раз найти общий язык с Татьяной, Любовь облачилась в ее платье и запечатлелась в нем, обнародовав снимок в личном блоге. Успенская написала, что у них один размер, и они могут обмениваться платьями. Реакция Плаксиной на этот безобидный пост оказалась резко негативной.