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«У нас, оказывается, одинаковый размер»: 66-летняя Успенская запечатлелась в лимонном платье дочери

Певица похвасталась физической формой.

«У нас, оказывается, одинаковый размер»: 66-летняя Успенская запечатлелась в лимонном платье дочери
Любовь Успенская. Фото Global look press

66-летняя Любовь Успенская в последнее время демонстрирует отличную форму – фигуре звезды шансона можно позавидовать, особенно в ее возрасте. И, похоже, певица, прекрасно знает о своих преимуществах.

В личном блоге она обнародовала фотографию, запечатлевшись в лимонном платье собственной 30-летней наследницы.

«Надела платье дочки. А у нас, оказывается, одинаковый размер. Вот ведь везение. И генетика хороша, и платьями можно обмениваться», — написала Успенская.

Кроме трикотажного силуэтного платья выше колен на Любови также оказались трендовые маскулинные ботинки на массивной подошве. А голову артистки украшала игривая косичка.

«Как трогательно! Мамина любовь в таких деталях», «Очень красивое платье и вы в нем», «Оставайтесь всегда молодой, красивой, стройной», «Как куколка!», «Да, ваша генетика нереальна просто», — прокомментировали фото Любови ее поклонники в Сети.

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