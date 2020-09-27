«У нас, оказывается, одинаковый размер»: 66-летняя Успенская запечатлелась в лимонном платье дочери

66-летняя Любовь Успенская в последнее время демонстрирует отличную форму – фигуре звезды шансона можно позавидовать, особенно в ее возрасте. И, похоже, певица, прекрасно знает о своих преимуществах.

В личном блоге она обнародовала фотографию, запечатлевшись в лимонном платье собственной 30-летней наследницы.

«Надела платье дочки. А у нас, оказывается, одинаковый размер. Вот ведь везение. И генетика хороша, и платьями можно обмениваться», — написала Успенская.

Кроме трикотажного силуэтного платья выше колен на Любови также оказались трендовые маскулинные ботинки на массивной подошве. А голову артистки украшала игривая косичка.