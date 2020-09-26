Жизнь продолжается: вдова Марьянова завела любовника после смерти мужа

Владимир Овчаров рассказал об отношениях с Ксенией Бик.

Экс-солист группы «Доктор Ватсон» Владимир Овчаров признался, что состоит в романтических отношениях с вдовой актера Дмитрия Марьянова. Музыкант три года скрывал этот факт, сообщает «Комсомольская Правда».

Овчаров заявил, что они начали тесно общаться с Бик сразу после сорока дней со смерти Марьянова.

«Нашел в Фейсбуке страничку супруги Дмитрия и написал ей: примите мои соболезнования. Она в ответ поблагодарила. Стали переписываться», — вспомнил артист.

По словам Овчарова, позже он пожалел о случившемся. Музыкант назвал свой поступок проявлением страсти.

«Однако, как говорится, слаб человек. А Ксения — интересный собеседник, умная женщина, умеет себя подать», — оправдал себя артист.

По словам Овчарова, вдова Марьянова поразила его тем, что на первое свидание принесла суп. Женщина приготовила его специально для музыканта. Также Владимир рассказал, что через пару недель они уже ночевали друг у друга. Таким способом, признался артист, Бик старалась заглушить свое горе.

Напомним, что Ксения потеряла мужа, актера и телеведущего Дмитрия Марьянова 15 октября 2017 года. Артисту было 47 лет.