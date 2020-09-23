«Бороться за правду»: дочь Валентины Легкоступовой ждет выводов следствия

Валентины Легкоступовой не стало 40 дней назад. Она умерла в больнице от черепно-мозговой травмы. Предшествовало этому падение в ванной. На днях стало известно, что на теле артистки были обнаружены множественные гематомы, которые не могли образоваться в результате одного падения. Но следствие пока не завершилось, его результаты ждут родственники певицы. Тем временем, ее дочь Анетта Бриль в Instagram написала, что будет делать все, чтобы Легкоступову помнили «солнечным и светлым человечком».

«Уметь принять, как больно бы тебе не было… Уметь любить…Уметь прощать… Уметь верить и бороться за правду… Ты всему этому учила, но как теперь все это делать без тебя, я, если честно, пока плохо представляю…» — написала Бриль.

Тем временем вдовец Юрий Фирсов собирается в международную регату, проводит время с детьми от предыдущих браков, но все чаще остается в одиночестве. Как сообщает «Комсомольская правда», яхтсмен сожалеет о том, что ничего нельзя изменить.

Прах Валентины Легкоступовой родственники разделили. Одну часть Анетта захоронила на Троекуровском кладбище. Вторую забрала мать певицы в Крым и развеяла над морем. Об этом Легкоступова говорила еще при жизни.