«Категорически неприятен»: Катя Семенова высказалась о вдовце Валентины Легкоступовой

Певица отметила, что мужчина ей сразу не понравился, но, по ее мнению, нанести увечья женщине не мог.

Трагическая смерть Валентины Легкоступовой не оставила равнодушными многих. Своими мнениями на этот счет уже делились звезды эстрады 80-х. Не осталась в стороне и певица Катя Семенова. С Легкоступовой она была в приятельских отношениях, и так вышло, что незадолго до ее смерти у них случился разговор.

Семенова вспомнила, как во время карантина Легкоступова сама ей позвонила и рассказала о своем счастье. В подтверждение отправила более трех десятков фотографий в компании Юрия Фирсова. Как призналась Катя «СтарХиту», мужчина ей сразу стал «категорически неприятен». Семенова отметила, что не верит в версию увлечения Валентины алкогольными напитками, как и в то, что яхтсмен мог специально толкнуть или избить артистку.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа в больнице от черепно-мозговой травмы, которую получила накануне в своей квартире. На днях стало известно, что на теле певицы обнаружено множество травм и ушибов, которые никак не могут появиться в результате одного падения.