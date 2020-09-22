«Категорически неприятен»: Катя Семенова высказалась о вдовце Валентины Легкоступовой

Трагическая смерть Валентины Легкоступовой не оставила равнодушными многих. Своими мнениями на этот счет уже делились звезды эстрады 80-х. Не осталась в стороне и певица Катя Семенова. С Легкоступовой она была в приятельских отношениях, и так вышло, что незадолго до ее смерти у них случился разговор.
Семенова вспомнила, как во время карантина Легкоступова сама ей позвонила и рассказала о своем счастье. В подтверждение отправила более трех десятков фотографий в компании Юрия Фирсова. Как призналась Катя «СтарХиту», мужчина ей сразу стал «категорически неприятен». Семенова отметила, что не верит в версию увлечения Валентины алкогольными напитками, как и в то, что яхтсмен мог специально толкнуть или избить артистку.
Валентина Легкоступова умерла 14 августа в больнице от черепно-мозговой травмы, которую получила накануне в своей квартире. На днях стало известно, что на теле певицы обнаружено множество травм и ушибов, которые никак не могут появиться в результате одного падения.