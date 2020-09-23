«Я его видела два раза в жизни»: Самбурская оправдалась за «роман» с Харламовым

Актриса также поведала, какого мужчину хочет видеть рядом с собой на самом деле.

После известий о том, что Гарик Харламов и Кристина Асмус решили развестись, каких только слухов не появилось на просторах интернет-пространства. Говорили, что новой возлюбленной комика стала актриса шоу «Однажды в России» Яна Кошкина, потом заговорили о некой блондинке, с которой он появлялся на одной из вечеринок, приписывали отношения с Настасьей Самбурской.

Звезда «Универа» в интервью Teleprogramma.pro пролила свет на отношения с резидентом Comedy Club.

«Недавно прочла, что у меня роман с Харламовым. А я его видела два раза в жизни», — удивилась сама Самбурская.

Однако брюнетка сообщила, что наличие чувства юмора у ее мужчины – обязательное условие, поскольку себя артистка считает человеком веселым. Между тем, каких-то особых требований к потенциальным женихам у нее нет, главное, чтобы с ним было рядом комфортно, и чтобы он не пытался изменить ее.