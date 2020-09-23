Настасья Самбурская: «Не буду подстраиваться под мужчину ради того, чтобы он на мне женился»

Этой осенью у Настасьи забот множество: артистка раздает деньги в новом телешоу «Миллион на мечту», сражается со сплетниками, рассказывающими о ней разнообразные небылицы, а также продолжает совершенствовать свою и без того отличную фигуру.

«Квартира у меня какая-то проклятая»

— В проекте «Миллион на мечту» на ТВ-3 простые люди рассказывают истории, а члены жюри, среди которых и вы, решают, давать или нет деньги на исполнение их сокровенных желаний. Какая из историй запала в сердце?

— Таких много. Всегда жалко людей с проблемами со здоровьем. К примеру, инвалиду нужен миллион на автомобиль, а другая участница из-за врачебной ошибки не может иметь детей и просит деньги на суррогатное материнство. Ты сидишь и думаешь, кому отдать деньги: женщине, мечтающей о ребенке, или мужчине, которому ампутировали ноги, но у которого есть поддержка — жена, трое детей и даже старенький автомобиль имеется. Выбор очень сложный.

— Говорят, вы после съемок программы помогали деньгами тем, кому жюри не дало миллион…

— Это правда. У людей были мечты, которые я могла помочь осуществить. Не могу не помогать, когда история находит отклик у меня в душе. Но часто начинают просто выпрашивать деньги: «Ну вы же богатая! Помогите погасить ипотеку!»

Подобные истории вызывают у меня протест. Публичный человек трудился, шел к своему заработку не один год, а кто-то вдруг решил, что он должен с ним поделиться — просто потому, что у артиста больше денег. Никто никому ничего не должен. Благотворительность в принципе дело добровольное. Я последние года три устраивала раз в полгода распродажи своих вещей, а средства направляла на благотворительность.

Недавно провела онлайн-распродажу — наторговала на 350 тысяч рублей. Если раньше я помогала собачьим, кошачьим приютам, то в этот раз взялась помогать ребенку с диагнозом «спинально-мышечная атрофия». Конечно, ему требуется еще очень много средств, но я не только перечислила деньги, но и привлекла внимание к этой истории.

Если кто-то из селебрити поддерживает сбор денег на лечение, то у людей больше доверия. Говорят, что благотворительностью надо тихо заниматься. По моему мнению, если ты публичный человек, то об этом нужно рассказывать. Потому что у нас любят равняться на известных людей, присоединяются и копеечку какую-то тоже по мере возможности передают.

— А если говорить о материальной мечте, у вас есть такая, которую пока не успели осуществить?

— Моя мечта — обустроить свое жилье, в котором мне будет комфортно и уютно. К сожалению, мне приходится жить на съемных квартирах, и в них никогда не бывает так хорошо, как хотелось бы. Да, у меня есть своя собственная квартира, но она как будто проклятая: уже около трех лет не могу завершить ремонт.

Как и у всех, были разные проблемы со строителями, поменяла несколько бригад, и никак мы не можем приблизиться к желаемому результату. При этом я бы не сказала, что сильно привередливая… Я уже и не рада, что все это затеяла, но из принципа хочу завершить начатое, так как не умею бросать то, что делаю, на полпути.

«Говорят, ты однажды гримера избила…»

— Вы недавно записали новую песню «Сильная». Люди, знающие толк в музыке, ее по достоинству оценили. А вот смогли бы вы встречаться с мужчиной без музыкального слуха?

— Да мне вообще все равно. Главное, чтобы человек хороший был.

— А без чувства юмора?

— Я сама веселая, поэтому мужчина без чувства юмора рядом со мной — это просто исключено.

— Какие еще требования к мужчинам у Настасьи Самбурской?

— У меня нет требований, критериев. Мне просто должно быть с человеком комфортно. И я не стану специально подстраиваться под его критерии, не буду ничего делать только ради того, чтобы мужчина на мне женился. Все должно быть органично — женщина не должна исполнять чьи-то прихоти, она может стать кошечкой, зайкой, но только из-за энергетики мужчины, так как рядом с ним ты просто не сможешь быть другой.

— Часто говорят про ваш неуживчивый характер — якобы эти слухи распускают специально. Это мешает работе?

— Расскажу вам страшную тайну. Я недавно решила: а чего это у меня агента нет? Дай, думаю, агента себе заведу. Начинаю знакомым звонить, кастинг-директорам, еще кому-то. В итоге выясняется: один агент меня боится, вторая не знает, как продавать…

А третья сказала знакомому продюсеру, что Самбурская — неуправляемая актриса, мол, у меня «был такой момент, а я его упустила». Что за момент? Не знаю. Я от обиды начала звонить режиссерам, у которых снималась и с которыми у меня прекрасные отношения. Женя Баранов, режиссер сериала «Верни мою любовь», объяснил: «Просто есть твой образ в Инстаграме, и люди неправильно считывают, сопоставляют его с тобой настоящей».

Плюс слухи, которые не имеют ничего общего с правдой. К примеру, писали, что меня выгнали из сериала «Универ» — якобы мы поругались с Аней Хилькевич. Из «Универа» я ушла сама. А с Аней Хилькевич один из интернет-порталов попросил нас разыграть «приколюшку» — драку и скандал. Мы были молодые, неопытные, поэтому согласились. Казалось, что это весело.

Но начали выходить статьи о нашей вражде на съемочной площадке, из-за чего нас якобы разводят по разным гримеркам… При этом у меня с Аней прекрасные отношения…

— К тому же вы снимаетесь в проекте «Универ. 10 лет спустя». Обидно, наверное, все это читать и слышать?

— Естественно. Режиссер Илья Шерстобитов, уже после того как я отснялась у него в фильме «Каникулы президента», признался: «Я тебя брал на свой страх и риск. Потому что в съемочной группе ходили слухи, что ты однажды гримера избила». Откуда все это берется? Очень обидно! Объясняю агентам: вы можете позвонить всем режиссерам, у которых я работала, ни у одного не будет нареканий и претензий. В Инстаграме я могу быть резкой, но это мой мир и другая территория со своими правилами. А на работе я работаю, а не хожу и не выясняю отношения, не советую режиссеру, как нужно снимать.

— Слухи и сплетни — страшное дело. Вот на днях прочла, что вы относитесь к так называемым чайлдфри, то есть сознательно не хотите иметь детей….

— Однажды сходила на телепередачу, где задали вопрос по поводу детей. Я порассуждала на тему, что сейчас пока детей не хочу. В монтаже получилось так, будто я их не хочу вообще! Но если я встречу мужчину, в котором буду уверена, и мы захотим детей, тогда — да. Но если мне не встретится такой человек, то просто для себя рожать не планирую. Когда женщина рожает в неполной семье, для себя «игрушечку», то это неправильно. Ребенок должен появиться в любви. Но это моя точка зрения. Никому ее не навязываю.

— Самая невероятная информация, которую вы о себе недавно узнали?

— Недавно прочла, что у меня роман с Харламовым. А я его видела два раза в жизни.

«Весы показывают 61 кг»

— Говорят, что у женщин период с 30 до 35 лет — это возраст подъема, свершений, переосмыслений. Есть такое ощущение в ваши 33 года?

— Отчасти это правда. Действительно, у меня сейчас много событий и переосмыслений. Думаю, что это начало чего-то… Но в принципе у меня и сильного спада никогда было.

— Во время самоизоляции вы снялись для обложки мужского глянцевого журнала — все убедились, что вы в отличной форме.

— Спасибо! Между прочим, это было 5 килограммов назад. Когда я снималась, я весила ровно на 5 кг больше, чем сейчас. Наверное, я еще раз повторю этот опыт, пока у меня все не обвисло. Раз в два года делать такую фотосессию — думаю, это неплохо. К тому же я не показываю больше, чем готова показать. Кому-то, конечно, покажется, что и этого слишком много. Но почему нет? Во-первых, рейтинги сразу взлетают. Во-вторых, я была довольна в тот момент своим телом.

— Некоторые звезды перед съемками в нижнем белье садятся на диеты. А вы, получается, похудели после фотосессии.

— Последние лет пять я занималась спортом, а в нынешнем году забросила тренировки, но мышечная масса все равно осталась. Когда я поехала в оздоровительный центр, то планировала «сесть на голод», но оказалось, что у меня нет показаний, по которым нужно и можно сидеть на воде. Мне предложили детокс, и, увидев себя, я испугалась — это было совершенно другое тело, непривычно худое. Сейчас, когда я встаю на весы, они показывают 61 кг — при росте 178 см. Это не анорексия, чувствую себя прекрасно, и мне даже кажется, что можно еще на килограмм похудеть.

— А как вы переживаете пандемию?

— В какой-то момент надоело постоянно всего опасаться. Постепенно рабочая жизнь восстановилась. Меры предосторожности соблюдаю: стала чаще мыть руки, хожу с санитайзерами, где требуется, ношу маску. Но все это у меня не маниакально.

— Думаете, и это переживем?

— Либо помрем. Третьего не дано.

— Как-то грустно звучит…

— Не грустно. Я верю в то, что душа не умирает, она перерождается. Это просто новый вариант развития событий.

Личное дело:

Настасья Самбурская родилась 1 марта 1987 года. Окончила ГИТИС в 2010 году, была приглашена в труппу Театра на Малой Бронной. Играла ведущие роли в главных постановках театра, а также в кино и сериалах — «Универ», «Верни мою любовь», «Женщины против мужчин», «Команда Б» и других. В Инстаграме у Самбурской 11,2 миллиона подписчиков.

«Миллион на мечту» по пятницам в 19.00 на ТВ-3