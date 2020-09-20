«Невероятно красивая»: Климова запечатлелась в военном берете цвета хаки в Калининграде

Екатерина Климова продолжила работу над сериалом «По законам военного времени». Драма впервые вышла на телеэкранах в 2015-м году и до сих пор волнует сердца россиян. Актриса задействована уже в пятом его сезоне. Как проходят съемки, любимица публики показала в личном блоге.

На одном из фото звезда предстала с калининградским артистом Владленом Грековым, который сыграл эпизодическую роль в картине.

«Играю роль, такую роль! А что она, а что она? Она по-прежнему не мной увлечена. Дорогие друзья, такое бывает раз в жизни — оказаться на одной съемочной площадке с самой красивой, обаятельной актрисой. Да! Это замечательная актриса Екатерина Климова», — с восторгом и грустью написал он в личном блоге.

Похоже, что мужчина не смог устоять перед очарованием зеленоглазой брюнетки. Поклонники известности заполонили ее блог восторженными комментариями, наперебой расхваливая ее внешний вид в военных одеждах.