Дочь Валентины Легкоступовой показала фото мамы в компании Михаила Борисова, сделанное перед смертью

20 августа скончался ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов. Причиной смерти 71-летнего мужчины стал коронавирус. Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль отреагировала на печальную новость и опубликовала в своем микроблоге их совместное фото.

По словам Анетты, именно этот снимок артистки стал последним. Она сделала кадр черно-белым и посокрушалась по поводу тяжелого года.

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. Она умерла в больнице от черепно-мозговой травмы, которую получила ранее в собственной квартире. За три месяца до этого исполнительница хита «Ягода-малина» вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Именно его родственники певицы обвинили во всем случившемся и даже не хотели пускать на прощание.