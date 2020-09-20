Стало известно, что ведущий передачи «Русское лото» умер от коронавируса

Накануне 71-летнего телеведущего госпитализировали с пневмонией и ввели в медикаментозную кому.

По данным редакции РЕН ТВ, Борисов не сразу обратился за медицинской помощью, хотя чувствовал недомогание еще за несколько дней до госпитализации. Причина смерти ведущего: коронавирусная инфекция, осложненная сахарным диабетом и гипертензией.

Артиста увезли в клинику прямо со съемочной площадки. Сначала Борисову диагностировали воспаление легких: актера подключили к аппарату ИВЛ. Затем телеведущего ввели в медикаментозную кому. При транспортировке в другую клинику, у Борисова наступила клиническая смерть.

Несмотря на попытки врачей реанимировать артиста, ведущий телепередачи «Русское лото» скончался.

Свои соболезнования выразили актер Александр Олешко, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, а также команда Спартак, чьим преданным болельщиком был телеведущий.

Михаил Борисов — советский и российский режиссер, актер, ведущий телепрограмм. В 2000 году артисту было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» за заслуги в области искусства. Также Михаил Борисов заведовал кафедрой режиссуры Театрального института им. Б. Щукина. С 1994 года артист был бессменным ведущим и художественным руководителем программы «Русское лото».