«Везде буду своя»: Ольга Бузова поддержала популярный челлендж

Instagram-аккаунты российских звезд буквально заполонили картинки с инстамасками. Челлендж уже поддержали Анна Семенович, Ксения Бородина и многие другие. Не осталась в стороне и Ольга Бузова.
«Вот это все я! Мне можно жить на любом континенте, я везде буду «своя», — написала Бузова.
Фанаты отметили, что Ольга очень красивая в образе африканки.
«Шикарная! Африка огонь! Африканка очень красивая», — писали пользователи Сети.
Буквально недавно российский шоу-бизнес повально использовали другие интернет-тренды. Артисты примеряли инстамаски и показывали, как будут выглядеть в старости и как бы выглядели, если бы были противоположным полом.