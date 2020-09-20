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«Везде буду своя»: Ольга Бузова поддержала популярный челлендж

Певица, как и многие звезды шоу-бизнеса, примерила три образа.

«Везде буду своя»: Ольга Бузова поддержала популярный челлендж
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Instagram-аккаунты российских звезд буквально заполонили картинки с инстамасками. Челлендж уже поддержали Анна Семенович, Ксения Бородина и многие другие. Не осталась в стороне и Ольга Бузова.

«Вот это все я! Мне можно жить на любом континенте, я везде буду «своя», — написала Бузова.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Фанаты отметили, что Ольга очень красивая в образе африканки.

«Шикарная! Африка огонь! Африканка очень красивая», — писали пользователи Сети.

Буквально недавно российский шоу-бизнес повально использовали другие интернет-тренды. Артисты примеряли инстамаски и показывали, как будут выглядеть в старости и как бы выглядели, если бы были противоположным полом.

 

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