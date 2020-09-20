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Чудеса инстамасок: Семенович вслед за Бородиной преобразилась в азиатку и афроамериканку

В звездной тусовке, похоже, появился новый интернет-тренд.

Чудеса инстамасок: Семенович вслед за Бородиной преобразилась в азиатку и афроамериканку
Анна Семенович. Фото Global look press.

Среди российских звезд прокатился новый интернет-тренд. После повального превращения в стариков и старух и преображения в противоположный пол при помощи специальных программ, артисты и публичные личности стали «менять» расу.

Одной из первых показала себя в виде индианки, афроамериканки и азиатки Ксения Бородина.

«Это очень смешно. Какой образ мне больше идет?» — спросила она у своих подписчиков.

Подавляющее большинство ответило, что лучше всего ведущая «Дома-2» выглядит чернокожей. «Огонь», «Африка – прям Оливия Поуп», «Африка очень привлекательна», «Губы у африканки – просто супер», — прокомментировали фолловеры.

С похожей просьбой к поклонникам в своем Instagram обратилась и Анна Семенович. Любопытно, что подписчики певицы тоже отдали свои голоса за темнокожую красавицу.

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