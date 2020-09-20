Верить в себя: Анна Седокова призвала женщин не ставить на себе крест

Накануне Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Об отношениях пары стало известно прошлой осенью, а в июле спортсмен сделал певице предложение. От предыдущих браков у 37-летней Седоковой трое детей, у 28-летнего Тиммы — сын. После свадьбы Анна решила приободрить женщин, которые пережили развод и призвала их не ставить на себе крест.

«В 22 года, когда я уходила с годовалой Алиной на руках от мужа изменника и алкозависимого, моя мама сказала, что я никому не буду нужна. Со своим ребенком. Разведенка. Прошло много лет и каждый день я продолжаю доказывать своей маме, что она не права. Как не правы те, кто ставит крест на себе», — написала Седокова в своем Instagram.

Также певица отметила, что жизнь может измениться в любом возрасте и поэтому любой конец – это начало чего-то нового.

Свадьба Седоковой и Тиммы состоялась 18 сентября в подмосковной Барвихе. Невеста выбрала белое платье известного ливанского дизайнера Zuhair Murad.