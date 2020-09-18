«Выучил только вчера»: Гарри Галкин поздравил сестренку стихотворением и самодельной открыткой

С самого утра Гарри и Лиза Галкины принимают поздравления с днем рождения. Теплые слова и пожелания летят к ним из самых разных уголков планеты. Им уже успела записать видеообращение их племянница Клава Земцова, дочка Кристины Орбакайте. Внучка Примадонны вместе с родителями большую часть времени проводит в Штатах.

Да и сами именинники поспешили поздравить друг друга с днем рождения. Братик и сестренка приготовили самодельные подарки, заслужив одобрение звездных родителей.

«С днем рождения, Лизочка», — обратился Гарри к девочке. – «А можно рассказать Лизе стихотворение, которое я выучил только вчера?».

Мальчик прочитал Лизе праздничную лирику и начал вручать один за другим подарки: самодельную открытку с красивыми цветами, игрушку-бальзам для губ. Девочка поспешила тоже поздравить брата, но он остановил ее: «Подожди, Лиза, я еще не закончил с подарками».

И достал из пакетиков поделку – улитку с панцирем-«сердечком». «О, что это?!» — восторженно отметил Галкин. А сын телеведущего, оказалось, приготовил такую забавную поделку не только для сестренки. Он смастерил улиток для всех членов семьи.