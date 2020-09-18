«Успехов в школе!»: дочь Орбакайте одной из первых поздравила Гарри и Лизу Галкиных с днем рождения

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина 18 сентября — особенный день. Их двойняшки Лиза и Гарри принимают поздравления, они именинники. Детям исполняется семь лет. Одной из первых поздравить ребят поспешила их племянница — дочь Кристины Орбакайте Клавдия. Она записала видеообращение, в котором произнесла:

«Дорогие Лиза и Гарри, поздравляю вас с днем рождения! Желаю счастья, здоровья и хороших успехов в школе!» — пожелала девочка.

Гарри и Лиза этой осенью стали первоклассниками. Их звездные родители отвели в частную гимназию, оплата за которую обойдется в круглую сумму. Кстати, ребята уже делились впечатлениями от школы: им нравится учиться, и уроки они посещают с удовольствием. И день рождения не станет исключением — сначала за знаниями, а потом праздновать!