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«Успехов в школе!»: дочь Орбакайте одной из первых поздравила Гарри и Лизу Галкиных с днем рождения

18 сентября, дети Пугачевой отмечают семилетие.

«Успехов в школе!»: дочь Орбакайте одной из первых поздравила Гарри и Лизу Галкиных с днем рождения
Алла Пугачева с Лизой и Гарри. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина 18 сентября — особенный день. Их двойняшки Лиза и Гарри принимают поздравления, они именинники. Детям исполняется семь лет. Одной из первых поздравить ребят поспешила их племянница — дочь Кристины Орбакайте Клавдия. Она записала видеообращение, в котором произнесла:

«Дорогие Лиза и Гарри, поздравляю вас с днем рождения! Желаю счастья, здоровья и хороших успехов в школе!» — пожелала девочка.

Гарри и Лиза этой осенью стали первоклассниками. Их звездные родители отвели в частную гимназию, оплата за которую обойдется в круглую сумму. Кстати, ребята уже делились впечатлениями от школы: им нравится учиться, и уроки они посещают с удовольствием. И день рождения не станет исключением — сначала за знаниями, а потом праздновать!

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