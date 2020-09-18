«Прям осада замка!»: Галкин показал, какой ураган обрушился на деревню Грязь

Шквалистый ветер и дождь бушевали не только в Москве, но и в Подмосковье.

Накануне в столице разыгралась стихия. На город обрушился настоящий ураган со шквалистым ветром и дождем, оказались затоплены несколько дорог и подземных переходов. Местами прошел и град, оказались повалены деревья. Был объявлен желтый уровень опасности, и выходить на улицу было по-настоящему опасно.

Подмосковью тоже пришлось несладко. Телеведущий Максим Галкин, который с семьей живет в деревне Грязь, запечатлел, как бушевали ветер и ливень в его саду.

«Вот это налетела непогодка!» — снимая на видео, комментировал шоумен. – Прям осада замка!»

На кадрах видно, какой силы порывы ветра и ливень хозяйничают над семейным гнездом Галкина и Пугачевой. Деревья на территории замка гнулись, прижимаясь к земле. Насколько сильно пострадал любимый сад шоумена, он пока не сообщил.