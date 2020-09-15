«Ого, ну ты прыгнула!»: Галкин показал спортивное утро первоклашек Лизы и Гарри

Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина в этом году пошли в школу. На первый в их жизни звонок знаменитые родители отвели ребят лично — причем в Сеть попало трогательное видео с Примадонной, которая не смогла сдержать слез от праздника. Ну а после начались школьные будни, эпизодами из которых периодически делится глава семейства у себя в Instagram.

Например, в свежей публикации Галкин показал спортивное утро двойняшек. Братик с сестренкой усердно занимаются на домашних тренажерах: Гарри на беговой дорожке, Лиза на турнике. «800 метров, 53 калории… 54 калории!» — кричит марафонец Гарри, хвастаясь своими достижениями.

«Ого, ну ты прыгнула!» — удивляется прыжку с тренажера Лизы папа.

Юные первоклашки с удовольствием объясняют папе, как выполняют свои упражнения, а отец пытается уговорить их завершать занятия.

Кстати, дети Пугачевой и Галкина с первых лет жизни занимаются плаванием. И шоумен периодически хвастается достижениями наследников.