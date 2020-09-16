«А вот и он – Ваган Евгеньевич!»: Петросян впервые показал своего сына

Сделал это артист в день своего 75-летия.

Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова в день 75-летия юмориста сделали своим поклонникам подарок. 31-летняя девушка впервые опубликовала в личном блоге совместную фотографию с мужем, вызвав волну восхищения среди фолловеров.

Многие отметили, что они прекрасно смотрятся вместе и искренне пожелали им счастья в семейной жизни.

Другой сюрприз преподнес Евгений Петросян, который впервые обнародовал фотографию своего сына.

«А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!» — написал он в Instagram.

Напомним, пара долгое время никак не комментировала информацию о ребенке, которого им якобы родила суррогатная мама в декабре прошлого года в Дубае. Однако ведущий Первого канала Иван Ургант осмелился поздравить народного артиста с экрана ТВ с появлением наследника, тем самым косвенно подтвердив его наличие. Теперь все встало на свои места: мальчик действительно существует, его зовут Ваган. А вот как он появился на свет (с помощью сурмамы или традиционно), пока доподлинно не известно.