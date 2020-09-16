«Волшебник»: пятая жена Петросяна впервые опубликовала их совместное фото

16 сентября Евгению Петросяну исполнилось 75 лет. В честь этого события его пятая 31-летняя жена Татьяна Брухунова впервые опубликовала их совместный снимок.

На фото артист нежно держит благоверную за плечи, которая расположилась прямо на траве.

«С днем рождения, Волшебник!» — написала в Instagram девушка.

К поздравлениям Татьяны присоединились дрессировщик Эдгард Запашный и адвокат Сергей Жорин.

«Совместное фото наконец-то. Любите друг друга, несмотря ни на что», «Наконец-то, расправляйте крылья любви и семейного счастья», «Замечательное позитивное фото! Удачи и счастья вашей семье!», «Какое замечательное фото вас вместе!», «Вы так похожи! С днем рождения!», «Вы очень хорошо вместе смотритесь», «Ой, наконец-то! Какая прекрасная фотография!» — с воодушевлением прокомментировали подписчики Брухуновой ее единственный снимок с мужем.

Напомним, с Еленой Степаненко Евгений Ваганович официально разошелся осенью 2018 года. Они прожили вместе 33 года.