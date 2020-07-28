Евгений Петросян появился на людях с Татьяной Брухуновой, облаченной в лимонный лонгслив

74-летний юморист Евгений Петросян появился на публике в сопровождении 31-летней жены — Татьяны Брухуновой. И даже запечатлелся с ней за одним столом.

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Произошло это во время репетиции нового юмористического проекта «Петросян шоу». Судя по всему, девушка помогает мэтру в создании программы. Съемки передачи состоятся 1 и 2 августа, а пока идет жесткий отбор лучших номеров. По словам Евгения Вагановича, ему удалось заметить несколько очень интересных артистов. Впрочем, многие номера он безжалостно «отправил в шлак».

Отметим, что на репетиции супруги предпочли держать друг от друга дистанцию, сев в разных концах стола. Народный артист, как и его жена-помощница, были полностью поглощены рабочим процессом. Татьяна Брухунова примерила на прогон номеров лонгслив трендового лимонного оттенка, в то время как ее муж предпочел классический пиджак серого цвета и рубаху в клетку без галстука.