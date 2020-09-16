«Я изменил своей жене»: Тарзан сказал, что не будет «вторым Ефремовым» и публично покаялся

Муж певицы Наташи Королевой сделал официальное заявление в личном блоге. Сергей Глушко (Тарзан) записал эмоциональное видео, на котором признал свою вину перед супругой.

«Я изменил своей жене. Я не буду вторым Михаилом Ефремовым, я не буду говорить, что это был не я, человек, похожий на меня, или еще что-то», — произнес блондин.

Как утверждает стриптизер, две дамы обманули его, напоив его неизвестными веществами, изменяющими сознание. Поэтому он якобы вел себя неадекватно, что они с радостью сняли и распространили в Сети и в СМИ. Танцор заявил, что им грозит уголовное наказание. Поскольку они «прихватили» у него ценные вещи, думая, что это безделушки.

Благоверный звезды при этом похвастался, что он доказал каким-то образом, что в «свои 50 является мужиком на 200 процентов». Беременность одной из любовниц Сергей отрицает, считая, что он сделал все для того, чтобы этого не допустить. «Король стриптиз-клубов» также добавил, что больше ни перед кем, кроме Бога и жены, объясняться не будет.

Напомним, пока Наташа Королева была в отъезде, Глушко пригласил к себе в дом двух девушек, после чего у них «испарились» крупная сумма денег и ювелирные украшения. Одна из них позже заявила, что ждет от мужчины ребенка и обнародовала интимную переписку с ним.

Судя по этим сообщениям, мужчина, по имени Сережа Глушко, сам назначил свидание девушке и настаивал на встрече. Отметим, что исполнительница «Желтых тюльпанов», похоже, решила простить своего благоверного. В своем Instagram она написала, что их любовь преодолеет все препятствия, и вместе с любимым отправилась отдыхать в Турцию, к Эгейскому морю. Здесь артистка пытается наладить отношения с мужем, публикуя в личном блоге беззаботные видео. На них пара демонстративно веселится, обнимается и целуется.