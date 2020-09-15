После скандала с изменой Королева показала, как беззаботно отдыхает с мужем в Турции

Ранее в СМИ просочилась информация о том, что от Тарзана забеременела артистка.

Неприятный инцидент произошел в семье Наташи Королевой и ее мужа Тарзана. Пока певица была на гастролях, к ее благоверному заглянула подруга Анастасия. После ее визита, по словам звездной четы, у них пропала крупная сумма денег (около 3 тыс. евро) и ювелирные изделия примерно на 5 млн рублей.

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Между тем дама, которую обвиняют в воровстве, придерживается другой версии. Молодая артистка, приехавшая строить карьеру в Москву из Краснодарского края, по данным ее адвоката, имела любовную связь со стриптизером и в настоящий момент ждет от него ребенка. Также «КП» опубликовала интимную переписку, которая идет от лица некоего Сережи Глушко с Анастасией. Пара в ней жаждет новой встречи и обсуждает предстоящее свидание.

Члены звездной семьи отреагировали на эту информацию довольно резко, заявив, что это все провокация и попытка заработать на них неких лиц. Королева в своем блоге написала, что их любовь преодолеет все препятствия, и отправилась с мужем в Турцию, на Эгейское побережье. А в доказательство, что в их отношениях царит мир и покой, она обнародовала в своих социальных сетях отпускные кадры, где она беззаботно проводит время с Тарзаном, целуясь и обнимаясь с ним.