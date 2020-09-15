Продолжению быть: Климова поделилась кадрами со съемок пятого сезона «По законам военного времени»

Военная драма «По законам военного времени» с Екатериной Климовой и Александром Панкратовым-Черным в главных ролях вышла на экран в 2015 году. С того момента появилось четыре сезона, популярность картины год от года росла, поклонников становилось все больше. А Климова как лучшая актриса телесериала в этом году была удостоена высокой награды – ей присудили «ТЭФИ-Летопись Победы».

И, наконец, стало известно, что продолжению быть. Съемки пятого сезона сериала стартовали на днях. Радостной новостью поделилась сама Климова. Она опубликовала у себя в Instagram снимок в военном обмундировании и предложила подписчикам угадать, на какие съемки она приехала. И фолловеры безошибочно определили, что это новый сезон военной драмы.

«Конечно же, продолжение нашего самого любимого фильма, Катюша», «Наш любимый сериал», «Ура, «По законам военного времени», как я этого ждала», «С началом съемок, Светлана Петровна (персонаж актрисы), вы наша», — радостно пишут люди.

Екатерина Климова приступила к съемкам с новыми силами – звезда только-только вернулась из отпуска. Она отдыхала на турецком курорте Сиде вместе со своей старшей дочерью Лизой.