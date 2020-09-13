Пляжные кадры: 42-летняя Климова в кроп-топе и песочной юбке макси позировала в Турции

42-летняя Екатерина Климова проводит свои осенние каникулы в Турции. После открытия границ между нашей страной и этим государством, многие знаменитости купили «горячие» путевки. Так, на турецком пляже успели отметиться: Лера Кудрявцева, Ирина Дубцова и Полина Гагарина. А вот музыкальный продюсер Яна Рудковская предпочла провести каникулы на российском курорте в Сочи.

На личной страничке в Instagram экс-возлюбленная Гелы Месхи поделилась свежими отпускными кадрами. За границу Климова отправилась без своих детей. Всего у актрисы четверо наследников: 18-летняя Елизавета в этом году получила аттестат зрелости, тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней учатся в Ломоносовской школе, четырехлетняя Белла увлекается танцами и посещает секцию по плаванию. Как говорит Екатерина, все ее дети заняты в кружках, у каждого есть свое дело.

«Кинули монетку в море, чтобы обязательно вернуться», — отметила актриса, при этом Екатерина не пояснила, с кем она отдыхает за границей.

Перед объективом фотокамеры на турецком пляже Климова предстала в песочной юбке макси, сделав акцент на силуэт. К своему летнему наряду бывшая возлюбленная Гелы Месхи подобрала белый кроп-топ, подчеркнув линию декольте и широкополую шляпку. При этом артистка отказалась от обуви, позируя босиком.