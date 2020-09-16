«Любовь поддерживает»: дочь заболевшего коронавирусом Юрия Назарова поделилась новостями об отце

83-летний актер попал в реанимацию, но сейчас ему гораздо лучше.

Дочь народного артиста Юрия Назарова поделилась радостными новостями от отца. Актеру становится лучше и почти удалось победить коронавирус.

Юрия Назарова госпитализировали в начале сентября в одну из московских больниц. Знаменитый пациент попал в реанимацию с пугающим диагнозом, но врачам удалось стабилизировать его состояние. Сейчас он по-прежнему находится в больнице и борется с последствиями инфекции.

Несмотря на серьезное поражение легких, актер не утратил бодрости духа и интересуется происходящим вокруг. Многочисленные поклонники пишут ему слова поддержки, что очень радует Юрия Назарова.

«Очень приятно, что все беспокоятся. Я ему это передаю. Зрительская любовь его очень поддерживает», — говорит 5-tv.ru Татьяна.

Она отметила, что врачи дают позитивные прогнозы, так как «динамика у него положительная».

«Все медленно, но стабильно. Каждый день чуть лучше, настроение прекрасное», — говорит Татьяна.

Несмотря на то что пока о выписке речи не ведется, Юрий Назаров намерен к 20 сентября попасть домой, пишет сайт argumenti.ru.