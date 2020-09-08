Актер Юрий Назаров находится в реанимации

Страшную новость сообщила дочь актера, Василиса Назарова. На данный момент известно, что состояние 83-летнего артиста остается тяжелым, несмотря на помощь врачей.

Родственники Юрия Назарова пока не знают деталей о самочувствии звезды советского и российского кино, так как при госпитализации артисту пришлось сдать телефон врачам.

В справочной семье актера сообщают информацию, актуальную на вчерашний день. Жене Назарова, Татьяне Ивановне, не удается дозвониться до лечащего врача. Родственники актера намерены приехать в больницу лично для выяснения подробностей его самочувствия.

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Василиса Назарова призывает поклонников отца помолиться за его здоровье, а также сообщить ей, если кто-то знает про «ковидные» больницы.