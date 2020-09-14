«Сил нет»: Раиса Рязанова тяжело переживает смерть единственного сына

В январе 2020 года Раиса Рязанова похоронила своего сына Данила Перова. Он ушел из жизни в возрасте 51 года. И причиной тому стал оторвавшийся тромб. Актриса тяжело переживает личную трагедию, но при том старается работать. На 26 сентября запланирован спектакль «Кукла для невесты», где Раиса Ивановна сыграет одну из ролей. В программе Агаты Муцениеце «Честный развод» актриса рассказала, что только с возрастом начала понимать многие вещи.

«Я понимаю, как мы тратим свою жизнь на какие-то такие пустяки… У него все было нормально. Как ни спросишь: «Даня, как дела? Нормально». Все у него было нормально. Я сейчас думаю, какая короткая у человека жизнь и не дай бог что случится. Не знаю, сколько я еще проживу. Желание есть, сил нет. Просто еще все напоминает о нем», — не смогла сдержать слез Рязанова.

75-летнюю Раису Ивановну поддерживают невестка Алена и внук Андрей. Они часто звонят. А друзья Данилы навещают и стараются помочь и словом, и делом.