«Алена рыдает, Андрюшка держится»: Раиса Рязанова не сдержала слез, вспоминая смерть сына

Актриса Раиса Рязанова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» не смогла сдержать слез, вспоминая своего единственного сына Данилу Перова, который ушел из жизни в возрасте 51 года несколько месяцев назад. На протяжении всего эфира звезда картины «Москва слезам не верит» рыдала в студии у ведущего Бориса Корчевникова.
«У меня сейчас такое состояние, которое бы я ни знакомым, ни близким, ни родным, ни врагам не пожелала никогда. Сказать, что мне тяжело — ничего не сказать. Наваливается такая тоска, которую объяснить нельзя. С ней надо прожить, наверное, долго. Мне многие звонят и говорят: «Раиса Ивановна, сил вам побольше». Просто хочу, чтобы боль не забылась, нет. Такое не забывается. Хотя бы притупилась. Хотя это тоже, наверное, не то слово. Не знаю».
Как отметила звезда, в ее семье все потрясены чудовищным горем и до сих пор не отошли. Переживают жена Перова и его сын.
«Алена рыдает до сих пор, Андрюшка держится», — сказала Рязанова.
Как она добавила, родные о ней не забывают. «Мне внук часто звонит. Спрашивает, как дела. Я ему говорю: «Жива пока». Как-то хочется пожить побольше за сына. Не знаю, как получится», — отметила актриса.