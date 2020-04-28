«Алена рыдает, Андрюшка держится»: Раиса Рязанова не сдержала слез, вспоминая смерть сына

По словам актрисы, боль никогда не покинет теперь ее сердце.

Актриса Раиса Рязанова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» не смогла сдержать слез, вспоминая своего единственного сына Данилу Перова, который ушел из жизни в возрасте 51 года несколько месяцев назад. На протяжении всего эфира звезда картины «Москва слезам не верит» рыдала в студии у ведущего Бориса Корчевникова.

«У меня сейчас такое состояние, которое бы я ни знакомым, ни близким, ни родным, ни врагам не пожелала никогда. Сказать, что мне тяжело — ничего не сказать. Наваливается такая тоска, которую объяснить нельзя. С ней надо прожить, наверное, долго. Мне многие звонят и говорят: «Раиса Ивановна, сил вам побольше». Просто хочу, чтобы боль не забылась, нет. Такое не забывается. Хотя бы притупилась. Хотя это тоже, наверное, не то слово. Не знаю». Раиса Рязанова

Как отметила звезда, в ее семье все потрясены чудовищным горем и до сих пор не отошли. Переживают жена Перова и его сын.

«Алена рыдает до сих пор, Андрюшка держится», — сказала Рязанова.

Как она добавила, родные о ней не забывают. «Мне внук часто звонит. Спрашивает, как дела. Я ему говорю: «Жива пока». Как-то хочется пожить побольше за сына. Не знаю, как получится», — отметила актриса.