«Просто браво!»: подросший сын Собчак в джинсовом бомбере отметился в Новой Третьяковке

Ксения Собчак и Константин Богомолов накануне отметили свою ситцевую свадьбу. Ровно год назад они зарегистрировали свой брак и прошли обряд венчания в православном храме.

Светская львица и режиссер сказали в этот день много теплых слов друг другу, в очередной раз признавшись в любви. Ведущая заявила, что теперь она не чувствует себя белой вороной, а театральный деятель ответил, что готов идти с ней до конца жизненного пути. В предпраздничной суете Ксения Анатольевна нашла время для своего маленького сына от первого мужа Максима Виторгана и посетила с Платоном выставку «Русская сказка» по произведениям Васнецова в Новой Третьяковке. В восторге от культурного мероприятия остались как мальчик, так и счастливая мать.

«Как это интересно, современно организовано! Много интерактива, оживающие картины, и при этом настоящие шедевры в правильной подаче! В такие моменты гордишься Россией, и это и есть настоящий патриотизм! Просто браво! Советую всем, у кого есть дети. Даже маленьким будет интересно. Если бы все детские выставки были такими, то наши дети просто обожали бы музеи! Мой восторг Трегуловой и Третьяковке», — написала Собчак в личном блоге.

Журналистка обнародовала кадры, на которых ее отпрыск в джинсовом бомбере и бейсболке завороженно смотрит на представленные арт-объекты. Малыш за последнее время стал выглядеть взрослее, что сразу заметила публика.