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«Ты дал мне самое главное»: Собчак трогательно обратилась к мужу в годовщину свадьбы

Ровно год назад светская львица пошла под венец с Константином Богомоловым.

«Ты дал мне самое главное»: Собчак трогательно обратилась к мужу в годовщину свадьбы
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото Global look press.

13 сентября 2019 года сыграла свадьбу одна из самых эпатажных пар отечественного шоу-бизнеса – Константин Богомолов и Ксения Собчак. Режиссер и журналистка не обошлись регистрацией брака в ЗАГСе, пройдя христианский обряд венчания. При этом между локациями своего праздника они курсировали на катафалке.

Собчак трогательно обратилась к мужу в годовщину свадьбы. Фото
Собчак трогательно обратилась к мужу в годовщину свадьбы. Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

В день ситцевой свадьбы телеведущая обратилась к своему мужу в личном блоге с трогательными словами, в очередной раз признаваясь ему в чувствах.

«Люблю тебя, Константин! Ты дал мне самое главное – ощущение того, что я не в одиночестве так «странно» смотрю на этот мир. Нас двое. Спасибо за первый год нашей семейной жизни и за счастье», — написала Ксения Анатольевна.

Свой текст она сопроводила хештегами: #13сентября и #покасмертьнеразлучитнас.

«Мы и сейчас такие. Замерли так — и так и живем. Все что нужно знать про этот год и все наши годы. Моя молния, тайна и сердце. Навсегда», — ответил на послание жены режиссер в своем аккаунте.

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