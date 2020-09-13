«Ты дал мне самое главное»: Собчак трогательно обратилась к мужу в годовщину свадьбы

13 сентября 2019 года сыграла свадьбу одна из самых эпатажных пар отечественного шоу-бизнеса – Константин Богомолов и Ксения Собчак. Режиссер и журналистка не обошлись регистрацией брака в ЗАГСе, пройдя христианский обряд венчания. При этом между локациями своего праздника они курсировали на катафалке.

В день ситцевой свадьбы телеведущая обратилась к своему мужу в личном блоге с трогательными словами, в очередной раз признаваясь ему в чувствах.

«Люблю тебя, Константин! Ты дал мне самое главное – ощущение того, что я не в одиночестве так «странно» смотрю на этот мир. Нас двое. Спасибо за первый год нашей семейной жизни и за счастье», — написала Ксения Анатольевна.

Свой текст она сопроводила хештегами: #13сентября и #покасмертьнеразлучитнас.