«Быть посредственным гитаристом меня устраивает»: сын Заворотнюк рассказал о своем увлечении

Похоже, что в семье Анастасии Заворотнюк все более-менее стабилизируется. Актриса зачастила с публикациями в Сети, а ее дети стали общаться с публикой вовсе не на тему болезни своей матери. Ребята, как оказалось, имеют и свои собственные таланты.

Старшая наследница звезды сериала «Моя прекрасна няня» 24-летняя Анна пробовала свои силы в актерской профессии, модельном бизнесе, держала свой магазин одежды. Сейчас девушка делает серьезный акцент на раскрутке своего профиля в Instagram, используя его в качестве бизнес-площадки. Девушка хороша собой и похожа на мать. Имеет два высших экономических образования.

20-летний Майкл тоже пошел внешностью в родительницу. Однако актерское мастерство его мало интересует, судя по его последним публикациям в Сети, парень сильно увлечен игрой на гитаре. Его кумир – американский гитарист-виртуоз Джо Сатриани. В личном блоге он опубликовал видео, исполнив мелодию музыканта.

«Кто-то плачет на техно, а кто-то на Tears in the Rain», — подписал он обнародованные кадры.

Одна из подписчиц Майкла заметила, что у него длинные пальцы, и он вполне мог бы стать пианистом.

«Ахах, быть посредственным гитаристом меня вполне устраивает. Каждому свое», — ответил наследник актрисы.

При этом учится красивый брюнет вовсе не творческой професси — в МГИМО он получат образование юриста.

Ранее мы писали о новом посте Заворотнюк, в котором она похвасталась рисунками и поделками младшей дочки Милы. Девочка решила порадовать своих маму и папу в день 12-летия их свадьбы.