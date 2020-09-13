«Подарок от доченьки»: Заворотнюк похвасталась поделками маленькой Милы

Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время сделала пост в личном блоге. А днем ранее актриса появилась в stories Instagram, обнародовав фото с мужем Петром Чернышевым. Обе публикации были посвящены 12-й годовщине их свадьбы.

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Новый пост артистки демонстрирует милые житейские радости каждой любящей матери – поделки дочки Милы. Девочка родилась в октябре 2012-го года в браке с фигуристом Чернышевым. Для Анастасии это третьи официальные отношения и третий ребенок. Своему второму мужу Дмитрию Стрюкову, владельцу московского автосалона она подарила наседницу Анну в 1996-м году и сына Майкла в 2000-м.

«Подарок от доченьки на двенадцатую годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество», — подписала фото с поделками Милы Заворотнюк.

Напомним, разговоры о болезни Анастасии ходят около года, однако официальное подтверждение этого появилось несколько месяцев назад. Семья актрисы попросила при этом не беспокоить их и уважать личное пространство звезды, а также ее окружения.