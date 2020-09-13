«Прекрасна в любом наряде»: Высоцкая предстала в Италии в футболке с гербом СССР

Андрей Кончаловский неожиданно для самого себя получил Специальный приз 77-го Венецианского кинофестиваля. Работу «Дорогие товарищи», которую он представил на суд жюри, режиссер назвал «специфической». Культурный деятель с самого начала думал, что исторические события советской эпохи, показанные в ней, в Италии не поймут. Но произошло обратное – лента имела огромный успех у публики.

Напомним, картина основана на реальных событиях, произошедших в 1962-м году в городе Новочеркасске, где протестующие против сокращения зарплат рабочие попали под обстрел. Юлия Высоцкая сыграла в фильме жесткого партийного деятеля, с подачи которого и произошли трагические события. Ее роль европейские СМИ назвали одной из самых блистательных в карьере актрисы.

Похоже, что Юлия тоже не ожидала такого успеха. В личном блоге звезда очень эмоционально прокомментировала их с супругом победу.

«Вот это дааааа!!! Спасибо», — написала она.

По случаю торжества Высоцкая примерила аутентичный ленте наряд – белую футболку с изображением советского герба. Лук актрисы впечатлил ее фолловеров.