«Не ожидал, картина специфическая»: Кончаловскому дали Специальный приз Венецианского фестиваля

Кинокартина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получила специальный приз на 77-м Венецианском фестивале. Она стала единственной представленной здесь от России и, как пишет КП, имела огромный успех у аудитории. Европейские СМИ даже назвали ее одной из самых лучших работ режиссера, а роль члена бюро горкома КПСС Людмилы Семиной, которую исполнила его жена Юлия Высоцкая, одной из самых удачных в карьере актрисы.
По сюжету, железная советская леди призывает стрелять в митингующих рабочих, подвергая опасности собственную юную дочь. Сюжет фильма основан на реальных событиях 1962-го года, произошедших в Новочеркасске, когда на фоне повышения цен рабочим понизили заработную плату. Трудящиеся вышли на митинг и попали под обстрел.
«Не ожидал, что эта картина вообще будет на конкурсе фестиваля, потому что картина специфическая. О Сталине, о сталинизме. Не думал, что они вообще смогут понять… Но то, что картину взяли и то, что она получила признание – это, конечно, очень важно», — прокомментировал свою победу Кончаловский в личном блоге.