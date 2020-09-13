«Не ожидал, картина специфическая»: Кончаловскому дали Специальный приз Венецианского фестиваля

Кинокартина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получила специальный приз на 77-м Венецианском фестивале. Она стала единственной представленной здесь от России и, как пишет КП, имела огромный успех у аудитории. Европейские СМИ даже назвали ее одной из самых лучших работ режиссера, а роль члена бюро горкома КПСС Людмилы Семиной, которую исполнила его жена Юлия Высоцкая, одной из самых удачных в карьере актрисы.

больше по теме Екатерина Андреева посетила театр в юбке плиссе с лампасами и жакете с манжетами из перьев В одном образе телеведущая сочетала множество разных стилей.

По сюжету, железная советская леди призывает стрелять в митингующих рабочих, подвергая опасности собственную юную дочь. Сюжет фильма основан на реальных событиях 1962-го года, произошедших в Новочеркасске, когда на фоне повышения цен рабочим понизили заработную плату. Трудящиеся вышли на митинг и попали под обстрел.