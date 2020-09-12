Екатерина Андреева посетила театр в юбке плиссе с лампасами и жакете с манжетами из перьев

Телеведущая Екатерина Андреева в свои 58 лет тщательно следит за внешностью, ведь является лицом главного телеканала страны, а также часто выбирает молодежный стиль в одежде, который, как известно, отнимает десяток лет, а то и больше, от возраста. Его с удовольствием, кстати, ввели в свою повседневность певица Валерия и Примадонна эстрады Алла Пугачева.

Екатерина Андреева накануне отправилась в театр. И выбрала look в темных тонах. Но скучным он от этого не стал – журналистка сотворила в образе такой фьюжн, который понравился многим ее подписчикам. Теледива облачилась в жакет с манжетами из длинных перьев, легинсы и юбку-плиссе с белыми лампасами.

«Весь мир театр, в нем женщины, мужчины -все актеры. А если нет театра — то и мира нет. И женщин, и мужчин тоже. Такое вот перефразирование, Уильяма, нашего, Шекспира», — написала журналистка.

Многие поклонники пришли в настоящий восторг от наряда телеведущей. Некоторые признались, что вдохновляются стилем Андреевой и пытаются повторить ее образы.

«Вы просто пример для подражания», «Катя шикарно, супер», «Катюша, какая же вы невероятно красивая! Завораживаете, гипнотизируете», «Это же просто нереально быть такой шикарной», «Вы неповторима и неотразима! Красавица!», «Классный образ», «Какое сочетание стилей! Как всегда красотка!», — с восторгом написали в комментариях.