Пашаеву грозит срок: адвокат может попасть в тюрьму вслед за своим подзащитным

Шум вокруг судебного дела над Михаилом Ефремовым не утихает. Причиной этому стало не только обсуждение преступления актера и допустимой меры наказания: на протяжении последних месяцев внимание привлекал и защитник заслуженного артиста России Эльман Пашаев.

После того, как суд огласил приговор Ефремову, Михаил Олегович заявил, что получил такой суровый срок из-за действий Пашаева.

«Адвокат меня подставил на эти 8 лет», — посетовал на своего защитника артист.

Однако юрист подставил не только себя: за время процесса Пашаев допустил нарушение адвокатской этики и привлечение нескольких лжесвидетелей.

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Возможные меры наказания скандального адвоката привел председатель московской коллегии адвоатов Андрей Князев в эфире радио «Комсомольская правда»:

«Я думаю, что будет наказание по дисциплинарной линии. Но еще, скорее всего, будет разбирательство по линии уголовной — откуда появились эти трое свидетелей. В данном случае может грозить и уголовное преследование».

По мнению эксперта, наказание Пашаева будет «довольно показательным делом», так как столько нарушений сразу не допускал еще ни один адвокат.

На счету защитника Ефремова – факт самопиара, оскорбление других участников процесса, несдержанное поведение в суде, тайные записи, выложенные в Интернет и показанные по телевидение.

От решения Палаты адвокатов зависит, что грозит Пашаеву: дисциплинарное наказание (замечание, предупреждение, лишение статуса) или реальный срок.